Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в связи с заочными обвинениями в том, что одной из главных тем переговоров станут «требования об отказе от спонсирования терроризма». По словам почетного профессора Дипломатической академии МИД России Льва Клепацкого, ситуация говорит о непрофессионализме немецкой дипломатии. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что уровень профессионализма у дипломатов Германии ниже плинтуса и не позволяет их рассматривать как партнеров, способных обсуждать серьезные вопросы, поскольку с их стороны отсутствует понимание глубины процессов, происходящих в мире.

По мнению эксперта, нелепые высказывания Бербок наносят конкретный урон международным отношениям, прежде всего с арабским миром.