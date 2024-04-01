Эксперт Модаббер рассказал, для чего Западу нужны фейки о теракте в «Крокусе»

Иранский эксперт в области экономики и политики, советник по делам России Рухолла Модаббер рассказал, зачем западная пресса публикует фейки о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В интервью РИА Новости он отметил, что подобные сообщения направлены на отвлечение внимания мировой общественности от роли Запада в этой трагедии. По словам Модаббера, информация о том, что США предупреждали Россию о готовящемся теракте, является не более чем «рекламной игрой».

«Это профессиональная запутанная игра в разведку, осуществляемая США в целях отвлечения общественного внимания и сокрытия собственной роли в этой крупной преступной террористической деятельности», — отметил эксперт.

По его мнению, ИГИЛ* является своеобразным инструментом для реализации политических решений США и Великобритании. Модаббер подчеркнул, что Вашингтон также солгал и в отношении Ирана, заявив о возможном теракте. Речь идет о преступлении, совершенном в январе 2023-го в Кермане.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В этот день неизвестные вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям. Вскоре они проникли в концертный зал, где было запланировано выступление рок-группы «Пикник». Там преступники также устроили стрельбу. Вскоре они подожгли помещение и скрылись.

На данный момент подозреваемые в совершении теракта арестованы. 1 апреля Басманный суд Москвы отправил под арест десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Все они являются уроженцами Таджикистана.

*запрещенная в России террористическая организация