Американский истребитель F-35 уступает в характеристиках своим аналогам из РФ и КНР, несмотря на его огромную стоимость и годы, потраченные на разработку самолета. Соответствующее заявление сделала экс-аналитик американского Минобороны Карен Квятковски в беседе с информагентством РИА Новости .

В первую очередь она отметила постоянно растущую стоимость истребителя, которая, по мнению аналитика, является неоправданной. Эксперт подчеркнула, что F-35 является отличным примером результатов корпоративной оборонной промышленности, доминирующей в исполнительной и законодательной власти.

«Новая война в любой точке мира означает новые контракты и высокооплачиваемую работу небольшому сектору производства», – указала Квятковски.

Бывшая сотрудница Пентагона заявила, что именно это является причиной, по которой истеблишмент Соединенных Штатов с таким стремлением разжигает новые конфликты во всем мире.