Эрдогана обвинили в нарушении своих обязательств перед Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией, начав следовать в форваторе недружественной политики Запада в отношении Москвы, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В частности Толстой дал оценку недавним высказываниям турецкого лидера, заявившего ранее, что Украина якобы имеет право на вступление в НАТО. Это высказывание следует понимать как недружественный выпад в отношении России.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский может сам вступить в НАТО, но без Украины», — цитирует Толстого иранское агентство Tasnim.

Толстой подчеркнул, что российское руководство не может относиться к подобным высказываниям президента Турции положительно.

Ранее Эрдоган после проведенных на полях саммита НАТО в Вильнюсе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Эрдоган Киев имеет все основания стать членом НАТО.