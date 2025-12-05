Ермака исключили из состава СНБО Украины и ставки главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский исключил из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Ермака, который ранее занимал должность руководителя его офиса. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Зеленский подписал также указ, согласно которому Андрей Ермак был исключен из состава ставки главнокомандующего.

«Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Ермака», — говорится в тексте указа.

28 ноября Зеленский объявил, что Ермак подал заявление об отставке. После этого президент подписал указ об увольнении чиновника. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у Ермака. Это происходит на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики, который сейчас активно обсуждается в стране.