«Это четкий сигнал»: военный эксперт объяснил, зачем ВСУ сбили под Белгородом самолет с украинскими пленными

Под Белгородом недалеко от села Яблоново упал военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных бойцов ВСУ, которых перевозили для обмена.

В самолет попали ракеты ЗРК «Патриот», запущенные из Харьковской области — ВСУ уже взяли на себя ответственность за происшествие. Разберемся вместе с экспертом, почему украинские военные бьют по своим.

Стоило быть хитрее

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов отметил, что украинская армия начала применять тактику запугивания своих же солдат. По мнению эксперта, при подготовке обмена пленными нашей стороне следовало поступить хитрее.

«Наши предупредили ВСУ, что военно-транспортный Ил-76 будет перевозить пленных. И это при том, что известно, как украинцы уничтожают своих пленных, бьют по расположению пунктов, где они их держат. Врагу, тем более такому, как ВСУ, верить нельзя», — заявил Прохватилов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, пленных украинских солдат следовало перевозить автомобилями, даже легковыми — небольшими группами, чтобы никто не заподозрил, что это пленные. Самолет же, считает собеседник, стоило запустить пустым и в сопровождении звена истребителей, которые бы отстреливали пущенные по нему ракеты — и снимать все на видео.

«Потом запустить это видео по всему миру — и в Совбез ООН. Распространить это для населения Украины», — пояснил Прохватилов.

Подсказали британцы

Почему же ВСУ открыто бьют по своим же солдатам? У нашего собеседника на это однозначный ответ: военнопленные для них являются предателями и подлежат уничтожению.

«Это урок всем тем, кто сдается в плен россиянам, урок украинским военным. Мол, не сдавайтесь в плен. Раньше, например, японцы приковывали пулеметчиков цепью к пулемету — чтобы они не сдались. Здесь по сути то же самое. Это четкий сигнал пленным: сдаваться нельзя, вы все равно погибнете. Не они убьют, так мы», — объяснил эксперт позицию ВСУ.

Прохватилов предположил, что такую тактику могли породить британские консультации — в Великобритании очень серьезно относятся к психологической обработке.