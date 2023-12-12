«Хозяева» президента Украины Владимира Зеленского заставят его прибегнуть к мирным переговорам в предстоящем январе в ходе встречи в Давосе. Об этом заявил политик Флориан Филиппо в своих официальных соцсетях.

По словам французского деятеля, у украинского лидера сейчас непростой период, так как его «хозяева» в жесткой форме ставят его на место. Как предсказывает политик, именно на предстоящей встрече в следующем месяце Зеленского заставят отказаться от идеи борьбы и сесть за стол переговоров с Россией.

Так Филиппо высказался о недавно появившейся информации СМИ о том, что украинский президент накануне объявил о проведении новой встречи в Давосе, которая будет посвящена обсуждению «мирного плана» авторства Зеленского.

Политик считает, что в данный момент «хозяева» бросают «марионетку» после провала контрнаступления ВСУ, осознав, что дальше у украинской стороны нет перспектив в данном конфликте.