Forbes: российские планирующие бомбы стали большим страхом для ВСУ

Украинские ВС абсолютно беспомощны, когда ВС РФ применяют свои планирующие бомбы. Соответствующее заявление сделал обозреватель Дэвид Экс в своей статье для журнала Forbes .

В своем материале Экс сообщил о том, что российские ВКС начали снаряжать свою авиацию крылатыми бомбами со спутниковым наведением. Он указал на то, что данные снаряды могут пролетать до 25 миль и уничтожать цели на расстоянии нескольких сотен футов.

В статье обозреватель также привел слова одного из бойцов ВСУ, который назвал российские планирующие бомбы одним из главных страхов для украинских солдат.

Экс также рассказал, что нанесение ударов таким способом позволяет авиации РФ оставаться вне зоны досягаемости для большинства украинских ПВО-систем.

Авиация РФ активно пользуется авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции в зоне проведения СВО на территории Украины. С данными бомбами, российские самолеты получили возможность атаковать укрепрайоны, не попадая в зону досягаемости вражеских ЗРК.