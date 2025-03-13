FT: у лидеров ЕС «трясутся коленки» от страха возмездия Трампа за помощь Киеву

Один из дипломатов выразил мнение, что существует вероятность возникновения активного противодействия со стороны США действиям ЕС.

Обозреватели отмечают, что европейские лидеры опасаются наказания со стороны американского лидера, если он сочтет, что усиленная военная поддержка Киева препятствует достижению мирного соглашения, которое он продвигает.

Российская сторона уверена, что поставки оружия Украине затрудняют мирное урегулирование, втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой опасную эскалацию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских военных.

По его словам, США и НАТО вовлечены в конфликт не только поставками оружия, но и подготовкой военных кадров на территории ряда европейских стран.

Ранее Европарламент назвал Россию главной угрозой и раскритиковал политику Трампа.