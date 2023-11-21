Глава ФНС рассказал, почему у блогеров возникают проблемы с налогами

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров рассказал, почему у блогеров возникают проблемы с налогами. Главную причину он раскрыл в интервью РБК .

В последнее время российские блогеры-миллионники преследуются по закону в связи с неуплатой больших сумм в виде налогов. Проблемы возникли у семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных, автора «Марафона желаний» Елены Блиновской, а также создателя различных курсов по заработку денег Аяза Шабутдинова.

«С моей точки зрения, одна из существенных проблем – это проблема быстрого роста», – сказал Егоров.

Он отметил, что блогеры развивались и зарабатывали деньги без понимания того, как нужно вести бизнес, а также без работы с юристами и бухгалтерами.

Кроме того, заявил Егоров, проверки в отношении блогеров не устраивались по политическим причинам. По его словам, проблемы у них возникли именно из-за неуплаты налогов. Те, кто сотрудничает с ФНС и предоставляет данные вовремя, резюмировал Егоров, с трудностями не сталкиваются и продолжают работать.