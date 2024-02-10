Глава МИД Лавров: РФ столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности

Глава российского МИД Сергей Лавров записал обращение в видеоформате по случаю Дня дипломатического работника. Видеообращение министра было размещено на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В видео Лавров заявил, что в данный момент страна сталкивается с самыми серьезными угрозами для ее безопасности. Он подчеркнул, что работа дипломатов в ходе Великой Отечественной Войны должна служить в качестве эталона сопричастности представителей дипмиссии судьбе своего народа.

По словам министра, в условиях гибридной агрессии Запада, внешнеполитическая служба должна вносить свой вклад в дипломатическое сопровождение российской СВО на территории Украины и достижение всех ее целей.