Глава МИД Лавров: РФ столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности
Фото: [unsplash.com]
Глава российского МИД Сергей Лавров записал обращение в видеоформате по случаю Дня дипломатического работника. Видеообращение министра было размещено на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
В видео Лавров заявил, что в данный момент страна сталкивается с самыми серьезными угрозами для ее безопасности. Он подчеркнул, что работа дипломатов в ходе Великой Отечественной Войны должна служить в качестве эталона сопричастности представителей дипмиссии судьбе своего народа.
По словам министра, в условиях гибридной агрессии Запада, внешнеполитическая служба должна вносить свой вклад в дипломатическое сопровождение российской СВО на территории Украины и достижение всех ее целей.