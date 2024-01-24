Глава МИД РФ Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками на заседании СБ ООН по Газе

Глава российского МИД Сергей Лавров и постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания СБ организации по Газе. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Израильский постпред Гилад Эрдан начал критиковать Иран, обвинив его в поставках оружия для РФ. По словам дипломата, данное оружие Россия применяет в ходе СВО на Украине.

В ответ на это, Лавров указал на то, что некоторые делегации посчитали возможным повторить свои обвинения в сторону борьбы РФ с нацистским режимом на Украине. Дипломат заявил, что оставляет данные высказывания на совести своих коллег и подчеркнул, что она может стерпеть многое.

В то же время он призвал не дать «похоронить решение ООН» о формировании палестинского государства, как до этого были «похоронены» минские договоренности в 2015 году. Лавров подчеркнул, что повторение подобных преступлений нельзя допустить.

Государства коллективного Запада обвиняют Иран в поставках БПЛА для РФ для применения на Украине. РФ и Иран данные обвинения опровергают. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявлял, что его страна никогда не поставляла РФ БПЛА или ракеты.