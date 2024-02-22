Госдеп США призвал американцев не посещать Россию из-за «угрозы задержания»

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер посоветовал согражданам не посещать РФ ни по каким причинам, так как якобы существует «угроза задержания». Соответствующее заявление он сделал в ходе недавнего брифинга с журналистами.

В ходе мероприятия Миллер заявил, что «ни один» гражданин США не должен рассматривать возможность отправиться в РФ по каким-либо из причин. По словам представителя Госдепа, американцы подвержены риску задержания на российской территории.

Он также заявил, что Штаты продолжат попытки получить консульский доступ к арестованным на территории России гражданам США. Миллер признал, что у стран осталось мало контактов в данный момент, но заверил, что посольство продолжает обсуждать этот вопрос с российским руководством.