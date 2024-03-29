Госдеп: увольнение Нуланд не связано с расследованием работы на Украине

Представители американского Госдепа прокомментировали предположения о том, что увольнение Виктории Нуланд с поста замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам каким-то образом связано с возможностью проведения расследования в отношении работы, проделанной ей на Украине с 2014 по 2022 годы. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

В ходе недавнего брифинга, официальный представитель органа Мэттью Миллер заявил, что уход Нуланд никак не связан с расследованием ее деятельности на территории Украины. Он подчеркнул, что такие сообщение не соответствуют действительной ситуации.

В начале марта глава органа Энтони Блинкен заявил, что Нуланд уйдет со своего поста в течение нескольких ближайших недель. На место Нуланд временно встанет заместитель государственного секретаря Джон Басс, который будет выполнять ее обязанности.