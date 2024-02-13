Дефицит снарядов для артиллерии делает украинских солдат беззащитными перед российской огневой мощью. Соответствующее заявление сделал аналитик Королевского института оборонных исследования Сэм Крэнни-Эванс в беседе с британским изданием The Guardian .

Эксперт заявил, что украинская сторона больше не имеет возможности подавлять вражескую артиллерию. Если они не могут вести ответный огонь, то им остается только пытаться выжить, добавил он.

Журналисты отметили, что в данный момент ВСУ расходует в 5 раз меньше снарядов ежедневно, чем российская армия. Задержка помощи от Соединенных Штатов делает данное соотношение еще более «удручающим», подчеркнули они. Неспособность коллективного Запада обеспечить украинские ВС боеприпасами означает «все более мрачные перспективы» для Киева, добавили авторы.

По мнению журналистов, если Европа не сможет восполнить данный пробел, с 2025 года Украину будет ожидать медленный, но постепенный разгром.