На вооружении ВСУ больше не осталось бронированной техники. Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга украинских ВС Наталья Гуменюк в видеоматериале, размещенном в социальных сетях.

В данном видеоматериале Гуменюк отметила, что армия России, осознавая факт отсутствия у ВСУ бронированной техники, предпочитает экономить и свои машины.

Накануне издание WP сообщило о том, что солдаты ВСУ испытывают острый дефицит пехоты, в то время, как военные чувствуют истощение как в физическом, так и в моральном плане.

Ранее журналисты издания FT также сообщали, что украинские боевики жалуются на дефицит боеприпасов. По словам опрошенных солдатов, им приходится ограничивать использование снарядов, в то время, как российские ВС лишь усиливают огневое давление.