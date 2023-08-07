Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска перед боем с Цукербергом

Экс-обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), российский боец Хабиб Нурмагомедов отказался готовить американского предпринимателя Илона Маска к бою с владельцем компании Meta* Марком Цукербергом, сообщили ТАСС со ссылкой на представителей команды россиянина.

Причиной отказа стали принципиальные соображения Нурмагомедова.

«Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчет того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт», – сказал собеседник агентства.

7 августа Цукерберг сообщил, что предложил Маску встретиться на ринге 26 августа. Владелец соцсети X (бывший Twitter) сам вызвал Цукерберга на бой из-за появления Threads** – аналога X. 29 июня Маск сообщил, что спарринг пройдет в Колизее. Несмотря на это, представители античного памятника-музея сообщили ТАСС, что провести поединок между предпринимателями там невозможно.

6 июля Instagram** запустил новую социальную сеть Threads**. За первые сутки приложением начали пользоваться 50 миллионов человек. В течение 5 дней в нем зарегистрировалось 100 млн человек. Этот показатель сделал Threads** самым быстрорастущим сообществом в истории, побив рекорд ChatGPT. Несмотря на это, уже с 11 июля начало фиксироваться падение аудитории – соцсеть потеряла 20% своей активной аудитории.

24 июля Twitter поменял логотип. Вместо голубой птицы логотип соцсети выглядит как латинская буква X.

*компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

** принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ