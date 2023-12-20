Солдаты ВСУ выражают недовольство фактом необходимости сидеть в обороне. Усталость и разочарование ощущаются не только на фронте, но и внутри украинского правительства. Об этом сообщило британское издание Independent .

В своем материале журналисты сообщили о том, что с началом зимы украинские военные сильно обеспокоились тем фактом, что РФ лучше подготовлена к боям, и что им придется обороняться. Некоторые из ВСУ даже сомневаются в верности суждений собственных командиров, добавили они.

Авторы указали на то, что раньше недовольство в рядах ВСУ было более редким и чаще выражалось лишь в личных беседах. Сейчас же оно широко распространилось, и о нем высказывают открыто, подчеркнули в издании.

В украинском правительстве также наблюдается разочарование и усталость от конфликта, заявили журналисты. В качестве примера они привели ситуацию с открытым противостоянием главкома украинских ВС Валерия Залужного и мэра Киева Виталия Кличко с главой государства.

Дефицит обеспечения ВСУ контрастирует с сильным наращиванием выпуска военной техники в РФ, оборонная промышленность которой создает технику и снаряды так быстро, что «Украине за ней не угнаться».