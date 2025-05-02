И. о. президента Южной Кореи выдвинет свою кандидатуру на выборах
Yonhap: и. о. президента Южной Кореи выдвинет свою кандидатуру на выборах
Фото: [unsplash.com]
Бывший премьер-министр Южной Кореи и нынешний и. о. президента Хан Док Су официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны. Об этом сообщает Yonhap.
Хан Док Су пообещал внести поправки в конституцию, касающиеся сокращения президентского срока. Он намерен использовать свой богатый экономический опыт для преодоления кризиса в торговой сфере.
О его уходе с поста было заявлено вчера, 1 мая. Досрочные президентские выборы в стране намечены на 3 июня.
«Я решил найти то, что я могу сделать для будущего Республики Корея, которую я люблю, и для всех нас», — заявил Хан Док Су.
Напомним, 4 апреля Конституционный суд Южной Кореи одобрил импичмент экс-президента Юн Сок Еля. 14 апреля он предстал перед судом по обвинению в организации мятежа. В целом дело возбудили за введение им военного положения в декабре 2024 года.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура Южной Кореи провела обыск в резиденции экс-президента Юн Сок Еля. Господину Сок Елю инкриминируют подготовку госпереворота.