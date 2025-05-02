И. о. президента Южной Кореи выдвинет свою кандидатуру на выборах

Бывший премьер-министр Южной Кореи и нынешний и. о. президента Хан Док Су официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны. Об этом сообщает Yonhap.

Хан Док Су пообещал внести поправки в конституцию, касающиеся сокращения президентского срока. Он намерен использовать свой богатый экономический опыт для преодоления кризиса в торговой сфере.

О его уходе с поста было заявлено вчера, 1 мая. Досрочные президентские выборы в стране намечены на 3 июня.