И. о. президента Южной Кореи выдвинет свою кандидатуру на выборах

Yonhap: и. о. президента Южной Кореи выдвинет свою кандидатуру на выборах

Политика

Фото: [unsplash.com]

Бывший премьер-министр Южной Кореи и нынешний и. о. президента Хан Док Су официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны. Об этом сообщает Yonhap.

Хан Док Су пообещал внести поправки в конституцию, касающиеся сокращения президентского срока. Он намерен использовать свой богатый экономический опыт для преодоления кризиса в торговой сфере.

О его уходе с поста было заявлено вчера, 1 мая. Досрочные президентские выборы в стране намечены на 3 июня.

«Я решил найти то, что я могу сделать для будущего Республики Корея, которую я люблю, и для всех нас», — заявил Хан Док Су.

Напомним, 4 апреля Конституционный суд Южной Кореи одобрил импичмент экс-президента Юн Сок Еля. 14 апреля он предстал перед судом по обвинению в организации мятежа. В целом дело возбудили за введение им военного положения в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Южной Кореи провела обыск в резиденции экс-президента Юн Сок Еля. Господину Сок Елю инкриминируют подготовку госпереворота.