В недавнем теракте в Подмосковье есть, по меньшей мере, 3 детали, указывающие на причастность спецслужб Украины к данной трагедии. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источники.

Первой такой деталью, по мнению источников, является способ вербовки. Они заявили, что украинские спецслужбы находятся в тесном контакте с радикальными проповедниками от имени которых выступает местный журналист Анвар Деркач. По словам источников, через него были раскачаны недавние протесты в Дагестане. Более того, большое количество последователей этих проповедников состоят в ичкерийском батальоне ВСУ, заявили они.

Второй деталью является тот факт, что злоумышленники в попытке скрыться направлялись к украинской границе. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что согласно предварительной информации, Киев подготовил для террористов «окно для перехода государственной границы». Эксперты указали на то, что террористом было бы логичнее скрываться в РФ среди остальных мигрантов, но они двинулись к хорошо контролируемым границам, что может указывать лишь на обещанное «окно».

Третьим аргументом стало оружие, которым пользовались террористы – АК12 с камуфляжным окрасом, используемым в зоне СВО. Собеседники заявили, что в РФ такое оружие раздобыть практически невозможно и лишь предстоит выяснить, каким образом оно у них оказалось.