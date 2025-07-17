Ядерный удар, крах доллара и новая Россия: какие предсказания Вольфа Мессинга сбываются уже сейчас

Имя Вольфа Мессинга — легендарного гипнотизера и провидца — снова на устах у миллионов. Его предсказания, сделанные десятилетия назад, сегодня воспринимаются как пугающе точные. Особое внимание привлекло пророчество о 2025 годе, которое многие связывают с текущими событиями вокруг СВО и глобальным кризисом. Почему его слова вызывают панику на Западе и какие сценарии уже начали реализовываться?

Кто такой Мессинг и почему ему верят

Вольф Мессинг, родившийся в 1899 году в Польше, прославился как человек, способный предвидеть будущее. Его дар подтверждали даже скептики: он точно назвал дату окончания Великой Отечественной войны и предрек гибель Гитлера, если тот нападет на СССР. Советская власть активно использовала его способности, а после смерти Мессинга остались записи с предсказаниями, многие из которых касались России и мирового порядка в XXI веке.

Особый интерес вызывают его слова о 2022–2025 годах. Еще в 1960-х Мессинг говорил, что в этот период Россия столкнется с масштабным испытанием, которое заставит народ сплотиться. Он также предупреждал о попытках Запада навязать свою волю, но утверждал, что эти планы потерпят крах.

2025-й год: точка невозврата

Согласно записям Мессинга, 2025-й год станет переломным моментом в мировой истории. В этот период, по его словам, Россия пройдет через «очистительные испытания», после которых начнется ее духовное и экономическое возрождение.

Крах западной гегемонии. Мессинг предсказывал, что санкционное давление на Россию обернется кризисом для самих инициаторов. Уже сейчас экономика ЕС переживает трудности, а доллар теряет статус мировой резервной валюты.

Роль БРИКС. Провидец говорил о новой финансовой системе, основанной на справедливости. Сегодня БРИКС активно расширяется, предлагая альтернативу западным институтам.

Изменение ценностей. Мессинг утверждал, что общество устанет от «буйства пошлости» и вернется к традиционным устоям.

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Самые тревожные предсказания: война и Китай

Одно из самых спорных пророчеств Мессинга касается эскалации конфликта с участием Китая. Он предполагал, что в 2020-х годах может произойти ядерный удар по Японии или Тайваню, что спровоцирует глобальный кризис. Россия, по его словам, будет втянута в этот конфликт, но полномасштабной войны удастся избежать.

Пока эти сценарии не реализовались, но напряженность вокруг Тайваня и обострение отношений США и КНР заставляют задуматься.

Будущее России: «мекка умов» и новый мировой порядок

После 2025 года, как предрекал Мессинг, Россия станет центром притяжения для ученых, предпринимателей и творческих людей. Он говорил: «Люди, которые мечтают о справедливости, будут стремиться жить в России».

Уже сегодня страна укрепляет суверенитет, развивает технологии и предлагает альтернативу западной модели. Если верить пророчествам, именно Россия станет ключевым игроком в формировании нового мирового порядка.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

Скептики vs. сторонники: можно ли верить предсказаниям

Не все исследователи доверяют записям Мессинга. Часть его «пророчеств» публикуется без ссылок на первоисточники, а некоторые трактовки явно натянуты. Однако уже сбывшиеся предсказания (например, о событиях 2022 года) заставляют задуматься.

Главный вопрос: станет ли 2025 год действительно переломным моментом? Пока ясно одно — мир меняется, и Россия, как предвидел Мессинг, играет в этих изменениях ключевую роль.

Пророчества Вольфа Мессинга остаются предметом споров, но их совпадение с реальными событиями трудно игнорировать. Санкции, экономические кризисы, рост влияния БРИКС — все это укладывается в его предсказания. Остается ждать, чтобы увидеть, сбудутся ли самые драматичные прогнозы. Одно ясно уже сейчас: мир стоит на пороге больших перемен.