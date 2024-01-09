Йеллен: США еще не приняли решение о конфискации российских активов

Соединенные Штаты до сих пор так и не приняли решение о возможности конфискации суверенных российских активов для передачи их Украине. Тем не менее государство участвует в проработке вероятных опций в рамках «Большой Семерки». Соответствующее заявление сделала глава американского Минфина Джанет Йеллен, ее слова передает информагентство Bloomberg.

По словам Йеллен, лидеры стран G7 попросили проработать данные опции и глубже изучить суть вопроса, параллельно оценив сопутствующие риски. Американская министр уточнила, что в данный момент еще не было принято никакого решения по данному вопросу. Она добавила, что желала бы видеть оценку возможных рисков для международной роли американского доллара, и понимать, можно ли что-то сделать, чтобы их снизить.