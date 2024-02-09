Кадыров заявил о шокирующей реакции американцев на интервью с Путиным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о своем шоке, который был вызван реакцией обычных американских граждан на вышедшее накануне интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте Кадыров рассказал, как заинтересовался реакцией рядовых граждан Соединенных Штатов на интервью с российским лидером. Он подчеркнул, что их реакция оказалась шокирующей для него.

Глава республики выразил мнение, что для американцев простые истины, известные россиянам с самого начала СВО, стали откровением лишь сейчас. Он отметил, что в западных СМИ случилась настоящая истерика после того, как интервью начало развеивать «очерненный образ», который они построили Путину. Кадыров заявил, что ему жаль западную аудиторию, ставшую заложником собственных СМИ.