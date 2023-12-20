Наемники из Канады признали, что украинская сторона проигрывает в конфликте, а они не понимают, что делают, на этом поле боя. Об этом сообщило издание Globe and Mail со ссылкой на канадских наемников в зоне СВО.

Издание со ссылкой на двух наемников из Канады сообщило о том, что прошлый месяц стал самым «смертоносным» в году для канадских наемников. Они отметили, что часто думают о том, что им нечего делать на Украине – в особенности после того, как приходят очередные новости о погибшем канадце.

По словам наемных добровольцев, главной проблемой для украинской стороны стало сокращение внимания к ней от коллективного Запада. Это сказалось на военной поддержке и ведет к поражению Украины, подчеркивают наемники. Проведя 3 «адских» дня в украинских окопах, они выразили беспокойство тем, что Украина проигрывает в конфликте.

Они также заявили о том, что активные действия со стороны украинских ВС уже закончились, а провалившееся контрнаступление сменилось наступлением ВС РФ, превосходящей врага во всех аспектах. В то время, как у ВСУ не хватает боеприпасов, русские продолжают наступать, заявили канадцы.