Кандидат в президенты США от Республиканской партии Виве Рамасвами отметил, что у России ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше, чем у Штатов.

О превосходстве российского оружия Рамасвами заявил, выступая на предвыборном мероприятии в Нью-Гемпшире.

Также он назвал бессмысленной военную помощь Украине. Киев уже получил большое количество боеприпасов, но не смог ничего не добиться на фронте. При этом финансирование Украины толкает Россию и Китай в объятия друг к другу, что делает этот союз потенциально очень опасным для США.