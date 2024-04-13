Кимаковский: ВС РФ стремятся поразить на Украине заводы по производству БПЛА

Целью ВС РФ является уничтожение вражеских предприятий по производству БПЛА и обеспечению их энергомощности на территории Украины. Таким образом, российской стороне удается сокращать количество вражеских дронов в бою, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Собеседник агентства отметил, что за неимением нужного количества снарядов, украинские ВС на линии соприкосновения пытаются поддерживать паритет при помощи различных БПЛА. Исходя из этого, ВС РФ начали уничтожать энергоинфраструктуру противника, указал он. Военное производство тоже требует электроэнергии, поэтому разведчики РФ выявляют места, в которых производятся дроны и обеспечивается энергомощность, объяснил Кимаковский.

Он также отметил, российские войска быстро учатся действовать в современных военных реалиях, учась и создавая новые технологии для борьбы с вражескими технологиями. Тем не менее недооценивать противника не стоит, добавил советник главы ДНР. Он подчеркнул необходимость серьезной работы для победы, в том числе, и в беспилотной авиации.