Китайские власти потребовали от США выполнять собственные обещания

Белый дом не должен вмешиваться в выборы на Тайване, поскольку это является внутрикитайским делом.

Официальный представитель канцелярии Государственного совета Китая по делам Тайваня Чжу Фэнлянь выступила на пресс-конференции и предложила правительству Соединенных Штатов выполнить то обещание, которое Байден на недавно произошедшей встрече глав государств дал китайскому лидеру.

«США должны выполнить свои обещания, перестать посылать ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, а также прекратить вмешиваться в выборы», - заявила она.

Ее слова привели РИА Новости. Байден во время переговоров упоминал, что не поддерживает независимость Тайваня, поэтому его правительство, по мнению Пекина, не должно каким-либо образом вмешиваться в выборы главы администрации на острове.