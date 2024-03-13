Клинтон заявил, что в свое время сделал все, чтобы Россия и США стали партнерами

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон заявил, что во время своего президентства сделал все возможное для того, что РФ и Штаты стали партнерами. Соответствующее заявление экс-глава американского государства сделал в ходе своего выступления в Праге, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Клинтон также заявил, что решение о расширении Североатлантического альянса было хорошим решением в то время. По его словам, это стало стоящей инвестицией и разумным риском, который укрепил блок.

Бывший американский президент также заявил, что попытался сделать РФ партнером Штатов. Он подчеркнул, что сделал все возможное ради этого и не жалеет ни минуты, потраченной на данные попытки.