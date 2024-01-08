Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства

Американским конгрессом было согласовано финансирование правительства, благодаря чему удалось предотвратить очередной шатдаун в стране. Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден в сообщении, распространенном Белым домом.

Глава государства сообщил, что Конгрессу удалось достичь соглашения о двухпартийном механизме финансирования, что приблизило США «на шаг» к предотвращению шатдауна. Он поблагодарил лидера партии демократов в верхней палате Чака Шумера и лидера демократов Хакима Джеффриса за проделанную работу. Байден также призвал республиканцев в конгрессе «действовать», заявив, что настало их время.

Позже спикер палаты представителей Макс Джонсон добавил, что общий бюджет американского правительства на текущий год был согласован на уровне $1,59 триллиона, половина из которых будет направлена на оборону.