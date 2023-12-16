В данном интервью он рассказал, что ВСУ сидят на своих позициях уже около полугода. Кивилюк отметил, что приказ Зеленского о строении укреплений был внезапным и запоздавшим. Военный задается вопросом, где верховный главнокомандующий был в эти месяцы.

Полковник считает, что вовремя построенные линии обороны в данный момент являются объектом критической важности для украинской стороны конфликта. Тем не менее украинские солдаты часто жалуются на неспособность командования подготовить даже траншеи для отступления, не говоря о продвинутой обороне.

Украинский офицер рассказал о нехватке солдат и ресурсов для подготовки требуемых позиций. Он заявил, что командование не построило каких-либо фортификаций на 2-й линии обороны и не задумалось о готовности деревень к предстоящим боям. Он заявил, что у ВСУ нет позиций для отступления.