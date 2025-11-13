Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что Россия готова к диалогу с Европой только после того, как там утихнет «русофобская истерия». Это заявление он сделал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Тут сразу стоит упомянуть, что итальянское здание не согласилось на публикацию этого материала, поэтому ТАСС представляет его на эксклюзивных правах.

«Когда это русофобское остервенение — по-другому не скажешь — пройдет, мы будем открыты к контактам, к тому, чтобы послушать, как бывшие партнеры собираются вести дела с нами дальше», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что после этого Москва примет решение о дальнейших действиях. Лавров отметил, что Россия не стремилась к конфронтации, на этот путь встали европейцы. Он призвал их осознать негативные последствия выбранного курса.

Министр иностранных дел России заявил, что Москва по-прежнему открыта для проведения российско-американского саммита в Будапеште. Контакты между двумя странами продолжаются и остаются активными.