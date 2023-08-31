Лукашенко назвал глупыми требования поляков и прибалтов вывести ЧВК «Вагнер» из Белоруссии

Эти страны непрерывно увеличивают свои военные бюджеты и размещают у себя иностранный контингент. Но от своих соседей они требуют противоположных шагов.

Белорусский президент заявил, что для начала Балтия и Польша должны выставить со своей территории всех иностранных военнослужащих.

«Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран», - подчеркнул он.

Его слова привело БелТА. Александр Лукашенко добавил, что все подобные требования являются глупыми и необоснованными.