Президент Белоруссии потребовал кормить в бывших McDonald’s местными продуктами

Белорусский лидер потребовал, чтобы в бывших ресторанах McDonald’s готовили только из местных продуктов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в социальных сетях.

Во время визита в Могилевскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с 1 октября в заведениях сети Mak.by не должно остаться ни одного импортного компонента — ни картошки, ни котлет. Он назвал иностранные продукты «гадостью» и потребовал использовать только местное.

Руководители сети уже сообщили, что с августа весь картофель для Mak.by поставляется из белорусского города Толочин. Также известно, что рестораны бывшего McDonald’s начали работать под брендом Mak.by в апреле 2023 года после ухода американской компании с белорусского рынка.

