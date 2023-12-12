Марочко заявил, что западная техника ВСУ выходит из строя

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости , что военная техника, переданная ВСУ западными странами, начала выходить из строя. По его словам, это связано с погодными условиями в зоне проведения специальной военной операции.

«В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооруженный формирований Украины начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом.…», – отметил Марочко.

Он добавил, что на иностранных орудиях часто происходят «клины», а механизмы выходят из строя. По словам Марочко, стрелковое оружие, переданное Западом из-за погоды требует постоянного обслуживания или вовсе перестает функционировать. Кроме того, сказал эксперт, происходит регулярное обледенение бронемашин, из-за чего украинские военнослужащие не могут попасть внутрь. По этой причине солдатам приходится отогревать технику, таким образом выдавая свои позиции.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главными целями являются демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР.

С начал СВО западные страны начали активно передавать на вооружение ВСУ свои оружие, военную технику и боеприпасы, в связи с чем президент России Владимир Путин заявил, что иностранное вооружение будет являться законной целью для ВС РФ.