Маск назвал атаки на Tesla террористическими вылазками

Илон Маск в своей публикации в соцсети X охарактеризовал атаки, направленные против имущества его автомобильной корпорации Tesla, как террористические вылазки.

Напомним, 9 марта телеканал NBC News сообщал о серии нападений на объекты Tesla, последовавших за назначением Маска на должность главы отдела по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). В частности, 25 марта утром в Техасе обнаружили самодельные взрывные устройства в одном из дилерских центров Tesla.

Маск подчеркнул, что рассматривает обстрелы магазинов Tesla и умышленный поджог станций зарядки электромобилей как безусловные акты терроризма.

Он также выражал мнение, что акты вандализма, направленные против автомобилей и торговых представительств Tesla, являются признаками психической нестабильности.

Ранее сообщалось, что в США против действий Маска выступили 400 человек.