Меркурис: РФ в итоге сможет освободить всю ДНР

Как отметил эксперт, главным сражением на текущий момент является битва за город Часов Яр. Он указал на то, что сопротивление украинской стороны ни в каком из городов не принесло плодов ранее, так что и в этот раз РФ сможет взять под контроль город.

Меркурис также подчеркнул, что у российской стороны имеются все нужные ресурсы в виде людей, артиллерии, бомб и БПЛА, которые позволят ей занять все нужные территории, сколько бы времени на это по итогу не было затрачено.

Что бы не решила делать РФ, будь то заполучение Часов Яра или его обход для продвижения на Константиновку, у нее это получится, считает эксперт.