МИД не ожидает «потепления» в отношениях с США в случае победы Трампа

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ожидать улучшения отношений РФ и США в случае победы Дональда Трампа, не стоит. Таким мнение он поделился в интервью журналу «Международная жизнь».

«Признаков того, что в случае его победы на предстоящих выборах что-то поменяется в благоприятную сторону в плане подхода к России и вообще политика США на российском направлении станет более здравой и ответственной, нет», – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что строить положительные прогнозы не на чем, хотя «кому-то», отметил Рябков, «хочется верить в лучшее». Также замглавы призвал для начала дождаться выборов в США, а потом уже рассуждать. Рябков отметил, что предвыборная кампания уже сейчас показывает высокую напряженность между кандидатами. Политик заметил, что Россия никогда не влияла и не старалась влиять на выборы.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре 2024 года. На новый срок планируют избраться действующий президент страны Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп. Сейчас стороны делают резкие заявления в адрес друг друга на фоне конкуренции. Байден является представителем демократической партии, Трамп – республиканской.