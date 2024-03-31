Министр иностранных дел Армении Мирзоян назвал США и ЕС главными партнерами страны

Армения считает Соединенные Штаты и Евросоюз своими главными партнерами, но это не значит, что государство сделает поворот во внешней политике. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Арарат Мирзоян в беседе с телевизионным каналом TN .

В данном интервью министр уточнил, что в Армении правит демократия, и страна хочет укреплять свои демократические институты. Ереван видит, что Соединенные Штаты и Евросоюз являются основными партнерами, добавил он.

Мирзоян также заявил, что Армения в данный момент углубляет экономические и политические взаимоотношения с Америкой и ЕС. Он подчеркнул, что это пока нельзя назвать поворотом, но Ереван стремится обеспечить свою безопасность и развитие по пути демократии. Государство видит, что на Западе у него есть потенциальные партнеры, заключил министр.