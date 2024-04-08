Минобороны: ракета «Искандера» попала в здание по производству БПЛА для ВСУ

Снаряд отечественного оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» попал в центральную часть здания, в котором производились беспилотники для вражеских ВС. Здание находилось на территории Запорожья, строения вокруг него почти не получили повреждений. Соответствующее заявление сделали представители российского МО, приложив видеоматериал , на котором запечатлено поражение вражеского объекта.

По словам представителей отечественного ведомства, в Запорожье был уничтожен склад, производивший тяжелые беспилотники для украинских ВС и цех по их производству.

В размещенным ведомством материале видно, что российский снаряд попал точно в центральную часть здания, а ударная волна распространилась симметрично по всем направлениям. На съемке с дрона также видно, что окружающие строения почти не получили повреждений, в то время, как сам цех был разрушен до фундамента.