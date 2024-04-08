Минобороны: ракета «Искандера» попала в здание по производству БПЛА для ВСУ
Фото: [соцсети]
Снаряд отечественного оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» попал в центральную часть здания, в котором производились беспилотники для вражеских ВС. Здание находилось на территории Запорожья, строения вокруг него почти не получили повреждений. Соответствующее заявление сделали представители российского МО, приложив видеоматериал, на котором запечатлено поражение вражеского объекта.
По словам представителей отечественного ведомства, в Запорожье был уничтожен склад, производивший тяжелые беспилотники для украинских ВС и цех по их производству.
В размещенным ведомством материале видно, что российский снаряд попал точно в центральную часть здания, а ударная волна распространилась симметрично по всем направлениям. На съемке с дрона также видно, что окружающие строения почти не получили повреждений, в то время, как сам цех был разрушен до фундамента.