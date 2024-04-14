Миршаймер: ВСУ не смогут подготовиться к еще одному наступлению

У украинских ВС отсутствует необходимое количество личного состава и оружейных резервов для того, чтобы подготовиться к наступлению в разумные сроки. Соответствующее заявление сделал профессор Джон Миршаймер в беседе с Daniel Davis / Deep Dive, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Эксперт подчеркнул, что украинская сторона находится «в ужасном состоянии» в вопросе вооружения и живой силы. Он обратил внимание на то, что ВСУ испытывают нехватку артиллерии и снарядов для нее, а также систем ПВО. Миршаймер также подчеркнул, что даже в условиях достаточной укомплектования, любой армии понадобятся месяцы или годы для планирования наступления.

Профессор также обратил внимание на провальное контрнаступления ВСУ летом прошлого года.