Муфтий призвал ввести международное наказание за осквернение Корана

В интервью РИА Новости, он заявил, что за глумление над священной книгой необходимо ввести практику уголовного наказания.

«На самом высоком международном уровне надо ввести практику наказания за сжигание Корана. Только так можно будет добиться прекращения богомерзких поступков, которые мы с сожалением наблюдаем в последнее время. В свое время я озвучил это предложение президенту России Владимиру Путину, он согласился с данной идеей. Думаю, настало время снова поднять этот вопрос и внести в международную повестку», – сказал Бердиев.

В пятницу, 18 августа, стало известно, что акция с сожжением Корана прошла у посольства Ирака в Стокгольме. Ее организатором стал выходец из этой страны Салван Момика, который ранее уже устраивал такие провокации.

СМИ отмечали, что полиция бездействовала, глядя на это, а потушить книгу пыталась женщина, которую впоследствии задержали.

Ранее пресса сообщила, что власти Швеции ввели запрет для полиции на вмешательство в подобные акции протеста.

Ирак, Иран, Турция и Саудовская Араваия неоднократно выступали с осуждением акций протеста с Кораном. В свою очередь, в МИДе Швеции называли их «выражением свободы слова».

16 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что проверит жалобу сжегшего Коран в мае гражданина РФ Никиты Журавеля. Инцидент произошел возле Соборной мечети в центре Волгограда. Журавель поджег священную книгу и снял этот процесс на видео. Позже его арестовали, после чего отправили в СИЗО в Чечне.

Журавель написал жалобу на то, что его якобы избил сын Рамзана Кадырова Адам.