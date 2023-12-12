На Украине прокомментировали участие в Олимпиаде-2024

И. о. украинского министра молодежи и спорта Матвей Бедный прокомментировал вопрос об участии страны в предстоящих Олимпийских играх во Франции. Слова Бедного передает информагентство РИА Новости со ссылкой на украинский телевизионный канал «Рада».

По словам министра, Украина примет участие в соревнованиях в следующем году. Он подчеркнул, что Олимпийские игры являются мощной площадкой, на которой можно в очередной раз поднять вопрос о российской СВО, и заявил, что было бы нецелесообразно терять подобный шанс.

Бедный также заявил, что у украинского правительства есть еще более полугода на то, чтобы повлиять на МОК и добиться недопущения российских спортсменов к соревнованиям.

Недавно МОК объявил о том, что спортсмены из России и Белоруссии допускаются к следующим Олимпийским играм при условии, что они будут выступать в качестве индивидуальных нейтральных участников.