Уточняется, что исходя из этой статистики, каждые сутки украинская сторона теряет на фронте почти 300 своих бойцов. Несмотря на удручающую статистику, украинский Генеральный Штаб ничего с этим не делает, возмущенно указала Безуглая.

Недавно глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщал о том, что с начала СВО, украинские ВС потеряли, как минимум, 383 тысячи солдат. Более того, противник остался без 14 тысяч танков и боевых машин пехоты, более 500 самолетов, почти 300 вертолетов и 8 с половиной тысяч артиллерийских орудий и РСЗО.