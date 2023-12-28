На Украине раскрыли статистику ежедневных потерь в ходе СВО
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Каждые 5 минут погибает или получает ранение один солдат украинских ВС. Соответствующее заявление сделала народный депутат украинской Верховной Рады Марьяна Безуглая, передает местное издание «Страна.ua».
Уточняется, что исходя из этой статистики, каждые сутки украинская сторона теряет на фронте почти 300 своих бойцов. Несмотря на удручающую статистику, украинский Генеральный Штаб ничего с этим не делает, возмущенно указала Безуглая.
Недавно глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщал о том, что с начала СВО, украинские ВС потеряли, как минимум, 383 тысячи солдат. Более того, противник остался без 14 тысяч танков и боевых машин пехоты, более 500 самолетов, почти 300 вертолетов и 8 с половиной тысяч артиллерийских орудий и РСЗО.