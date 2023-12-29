На Украине считают, что помощь США не изменит ситуацию на фронте

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев считает, что новый военный пакет помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов со стороны США не сможет изменить ситуацию на фронте. Таким мнением он поделился в интервью американской газете The Washington Post .

Он также отметил, что такая военная поддержка свидетельствует о том, что у Вашингтона возникли проблемы с оказанием помощи Киеву.

«Этот небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что существуют проблемы с поддержкой Украины со стороны США... Мы по-прежнему считаем, что эти проблемы временные и очень скоро будут решены», – заявил Чернев.

Политик отметил, что указанный пакет военной помощи нацелен на временное «присутствие» поддержки со стороны США. Он подчеркнул, что такая сумма никак не отразится на поле боя в отношении ВСУ.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение военной помощи украинскому государству на сумму 250 млн долларов. Данный пакет помощи он назвал «финальным» в 2024 году. В Белом доме ранее предупреждали о проблемах с выделением финансов на нужды Украины и украинской армии, поскольку Конгресс США в конце 2023 года не согласовал дополнительное выделение финансов, на котором настаивил президент страны Джо Байден.

Западная пресса все чаще пишет о том, что партнеры Украины потеряли к ней интерес на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также из-за неудач украинского контрнаступления.