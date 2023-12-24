Некоторые представители украинских властей придерживаются мнения, что настало время провозгласить победу России и ее президента Владимира Путина в СВО на территории Украины. Таким образом можно избежать худшего сценария для страны, считают сторонники такого решения. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Вадим Карасев в интервью для канала Politeka .

По словам эксперта, некоторые во власти уже открыто задаются вопросом: не пора ли уже открыто признать победу Путина. Карасев заявил, что таким образом можно было бы избежать худшего исхода для Украины.

Он указал на то, что конфликт уже закончен, так как украинские ВС, в отличие от российских, уже не в состоянии проводить наступательные действия. Единственным решением данной проблемы являются переговоры, убежден политолог.

Мирное урегулирование в любом случае будет проходить не на лучших для Киева условиях, но власти скрывают этот факт и правду от народа, заключил Карасев.