Бельгия, Соединенные Штаты и Великобритания являются соучастниками Украины в совершаемых ими преступлениях. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации, созванного после удара украинских ВС по Белгороду. Слова российского дипломата передает информационное агентство РИА Новости .

В ходе своего выступления на заседании, представитель дипломатической миссии призвал правительства данных государств «не прикидываться». По словам Небензи, Бельгия вместе с Штатами и Соединенным Королевством являются соучастниками в преступлениях Киева. Дипломат добавил, что большинство европейских стран также соучаствуют в преступлениях, за которые ответственен киевский режим.