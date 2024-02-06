Небензя: удары США и Британии по САР и Ираку нарушили международное право

Удары Соединенных Штатов и Британии, нанесенные накануне по территории Сирии и Ирака, были нанесены в нарушение международного права. США пытаются обострить ближневосточный конфликт вместо того, чтобы решать проблему в регионе. Соответствующее заявление в ходе Совбеза ООН сделал постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Слова дипломата передает информационное агентство РИА Новости .

Представитель российской дипмиссии также иронично поблагодарил замгенсека Розмари ДиКарло за произнесенный ей брифинг. Небензя указал на то, что все присутствующие услышали от нее большое количество «словесной эквилибристики», но не услышали никакого осуждения в сторону действий США и Королевства.