Именно президент США несет ответственность за смерть тысяч украинцев, поскольку он проводит политику подталкивания этой страны в НАТО.

Бывшая сотрудница разведуправления министерства обороны Соединенных Штатов Ребекка Коффлер высказала мнение, которое опубликовало издание Newsweek. Экс-разведчица напомнила, что спор между администрацией президента и конгрессом закончился тем, что решение всех вопросов отложили на следующий год.

«Судьба Украины ясна: больше смертей и разрушений, больше кровопролития в 2024 году», - считает она.

Байдена необходимо считать ответственным за это, поскольку он последовательно продолжает линию проталкивания Украины в НАТО. При этом, по мнению, Коффлер, думать, что Россия позволит сделать подобное, крайне непрофессионально. Например, США ни за что не позволили бы Мексике войти во враждебный Америке военный блок. Поэтому Байден превратил украинцев в пушечное мясо, а американцев в дойных коров, чтобы все они обеспечивали попытки выполнить идеи нынешнего главы Белого дома.