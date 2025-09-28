Новый игрок на карте войны? Индонезия бросила вызов геополитике, предложив отправить миротворцев на Украину

Индонезия заявила о своей готовности внести вклад в стабилизацию ситуации на Украине, направив значительный миротворческий контингент. Об этом со ссылкой на заявление президента страны Прабово Субианто сообщает портал «Взгляд».

По словам индонезийского лидера, Джакарта готова предоставить для выполнения миротворческих задач контингент численностью более 20 тысяч военнослужащих. При этом Прабово Субианто подчеркнул, что данная инициатива имеет исключительно миротворческие цели и не должна расцениваться как действие, направленное против Российской Федерации. Её единственная задача — способствовать поиску путей мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, президент отметил, что Индонезия в принципе открыта для участия своих военнослужащих в миссиях по поддержанию мира в различных горячих точках планеты, в числе которых был назван и палестинский сектор Газа.

