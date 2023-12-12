Американские инструкторы тренировали украинские ВС в преддверии их контрнаступления по образцу ВС США, но данный подход не имел успеха, а полоса обороны ВС РФ оказалась куда более прочной чем то, чего ожидали на Западе. Об этом сообщило американское издание NYT со ссылкой на источники в Соединенных Штатах и на Украине.

Авторы статьи сообщили о том, что украинское контрнаступление выстраивалось вокруг обучение ВСУ на манер американской армии. Они также добавили, что Штаты пользовались таким же подходом во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Тем не менее, контрнаступление не имело никакого успеха, подчеркнули журналисты.

Как сообщили источники издания, потери со стороны украинских ВС в ходе контрнаступления были значительными, а российская оборона оказалась куда прочнее, чем ожидали на Западе. В то же время, солдаты Украины в ФРГ учились прорывать куда менее плотную защиту, чем ту, с которой столкнулись, заключили в издании.